NBA: Stephen Curry espera regresar para el comienzo de los playoffs

Con 12 juegos restantes en la temporada regular, se le preguntó a Stephen Curry si sentía que estaría en la cancha para el primer juego de playoffs de los Warriors.

"Sí, tenemos suficiente tiempo para eso... pero soy optimista", dijo antes del partido de Golden State contra San Antonio.

Curry y Smart iban tras un balón suelto cuando Smart se zambulló y se estrelló contra la pierna de Curry.

La jugada hizo que el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, le gritara a Smart desde la banca mientras Curry se dirigía al vestuario.

“Él no trató de lastimarme”, dijo Curry. “Hay una cierta forma en que juega. No creo que muchas otras personas hubieran hecho la jugada que él hizo, pero no creo que fuera maliciosa o sucia”.

Dijo que está haciendo lo que puede en la sala de pesas para mantenerse en forma. Para la próxima semana, espera volver a la cancha haciendo alguna actividad de baloncesto, pero agregó que es necesario un enfoque cauteloso.

"Por lo que me dijeron, solo en términos de ligamentos alrededor de la lesión y el hueso que está debajo, no debes apresurar las fases iniciales de curación porque es cuando obtienes el mayor progreso", dijo Curry. "Luego, cuando te vuelves a poner el zapato y vuelves a la cancha y haces repeticiones, no estás lidiando con un dolor loco ni nada".

