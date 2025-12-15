﻿NBA: Zion Williamson y un regreso de 18 puntos con Pelicans

El delantero Zion Williamson, plagado de lesiones, anotó 18 puntos, incluidos siete en los últimos cuatro minutos, en su regreso a la alineación el domingo en la NBA para ayudar a los New Orleans Pelicans a alejarse hacia el final y vencer a los Bulls de Chicago 114-104 .

Williamson, la primera selección del draft de la NBA en 2019, se perdió recientemente cinco partidos por una distensión en el aductor de la cadera derecha . Cuatro lesiones distintas han limitado al dos veces All-Star a solo 11 partidos esta temporada con los Pelicans, últimos en la clasificación, que mejoraron su marca a 5-22.

Zion Williamson no fue titular el domingo, pero entró al partido desde la banca a los 4:35 del primer cuarto y jugó poco menos de 27 minutos. No le importó unirse a la rotación de su equipo de una forma inusual después de que el entrenador interino James Borrego le explicara la estrategia antes del partido.

“Fue un plan de juego que me permitió cerrar el partido, ya que mi cuerpo estaba acostumbrado a jugar ciertos minutos de cada cuarto”, dijo Williamson. “Así que, como saben, me lo explicó. No tuve ningún problema porque me permitió cerrar el partido.

“El ritmo fue bastante bueno, pero sobre todo estoy contento de haber conseguido la victoria”.

Williamson remató su regreso con una espectacular volcada a 37 segundos del final para sellar la victoria.

Zion en la duela

Llegó al partido con un promedio de 22,1 puntos, 5,6 rebotes y 30,9 minutos en 10 partidos. Williamson logró su mejor marca de la temporada con 29 puntos cuando los Pelicans derrotaron a los Bulls por 143-130 el 24 de noviembre en Nueva Orleans, poniendo fin a una racha de nueve derrotas.

Borrego elogió a Williamson por trabajar duro para recuperarse más rápido de lo esperado de la distensión del aductor.

"Ha hecho un gran trabajo para llegar hasta este punto, si queremos adelantarnos a lo previsto", dijo Borrego antes del partido.

Zion Williamson, quien se perdió ocho juegos consecutivos a principios de esta temporada por una distensión en el tendón de la corva , no jugó como precaución en el segundo juego de dos partidos consecutivos el 30 de noviembre en Los Ángeles contra los Lakers, pero no fue incluido en el informe de lesiones después de ese juego.

Williamson apareció en el informe el 2 de diciembre antes de que Nueva Orleans recibiera a Minnesota, pero le dio crédito a su personal de entrenamiento por ayudarlo a acelerar su regreso.

“Las lesiones son un fastidio, no hay otra forma de decirlo”, dijo Williamson. “Rehabilitarse tampoco es divertido. Pero durante el verano, al poner ese trabajo en mi cuerpo, me permite, si algo pasa, que no me mantenga fuera por mucho tiempo. Puedo rehabilitarme a un ritmo más rápido y eficiente”.

Los Bulls, diezmados, jugaron sin el base Ayo Dosunmu (esguince de pulgar) el domingo, pero el base Kevin Huerter regresó tras perderse cuatro partidos por una distensión en el aductor izquierdo y anotó 16 puntos desde la banca. Aun así, Chicago perdió por octava vez en nueve partidos.

Siete jugadores de Chicago, incluido el base Coby White, que lideró a los Bulls con 20 puntos, estaban bajo restricciones de minutos.

Los Bulls y los Pelicans rompieron rachas de siete derrotas consecutivas con victorias como visitantes el viernes por la noche.

FUENTE: NBA