Victor Wembanyama podría debutar en la NBA Summer League en Sacramento

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que la liga no tiene preferencia con respecto al sitio del primer juego de Wembanyama con los Spurs. Si bien la Liga de verano de la NBA en Las Vegas es la más grande (asisten los 30 equipos) y atrae la mayor atención, hay ligas de verano más pequeñas que preceden al evento de Las Vegas por unos días. Sacramento es el anfitrión de uno de esos eventos, y los Spurs son uno de los seis equipos que se dirigen allí este año.

“Todas las ligas de verano son ligas de verano de la NBA”, dijo Silver a The Associated Press. “Apoyo mucho a la liga de verano de Sacramento. Recuerdo cuando (el propietario de los Kings, Vivek Ranadive) llegó por primera vez a la liga y dijo que esto era algo que quería hacer. Dije: 'Mientras tengas suficientes equipos que lo apoyen y jugadores que quieran jugar en él, es algo bueno'".

Los Kings podrían estar recibiendo mucho más entusiasmo de lo habitual este verano. No solo los Spurs se dirigen allí, sino también Charlotte, que tiene la selección número 2. Y da la casualidad de que los Spurs y los Hornets abrirán el juego de verano de Sacramento uno contra el otro, lo que podría preparar el escenario para un enfrentamiento entre el No. 1 y el No. 2 unos días antes de que comience Vegas.

Si Wembanyama juega en Sacramento, sería la primera selección No. 1 que no debutó en Las Vegas desde Markelle Fultz para Filadelfia en 2017. Los 76ers jugaron en la liga de verano de Utah ese año antes de ir a Las Vegas.

Otras selecciones No. 1 recientes se han abierto en Las Vegas con atmósferas de gran multitud y gran espectáculo. El debut de Paolo Banchero en Las Vegas para Orlando el verano pasado tuvo a John Wall y DeMar DeRozan sentados junto a la cancha, al igual que Jerry West, tres muchachos que no necesitaban ver a los revendedores que trabajaban fuera de la arena durante horas antes del juego. Zion Williamson jugó solo nueve minutos en su debut en 2019, en un juego que fue detenido por un terremoto, y su debut hizo que LeBron James y Anthony Davis tomaran asientos en la cancha.

FUENTE: NBA