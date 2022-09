El Kick-off PTYFLAG 2022 se llevará a cabo en el Emilio Royo

Ambas categorías se jugarán simultáneamente y participarán equipos de la Capital, Colón y Panamá Oeste. Parten como favoritos a revalidar su título los campeones defensores Amazonas en la rama femenina y Gorillaz en la masculina. La jornada inaugural se transmitirá por COS, iniciando con la categoría femenina donde las Black Eagles enfrentarán a las Grizzlies. En el juego de fondo se medirán los Cyclons vs Pirates Participarán en la categoría masculina Gorillaz, Cyclons, Bulldogs, Pirates, The Mob (Pma Oeste), TuneSquad, Águilas Doradas, Patriots, Bengals (Colón), Road Runners (Colón) y Toros. En la femenina competirán Amazonas, Águilas Doradas, Black Eagles, Grizzlies, Las Gorillaz, BlackHawks, Patriots, Águilas de UP, Golden Arrows (Pma Oeste), Taipans (Pma Oeste) y Scorpions (Colón).