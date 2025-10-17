GIMNASIA Otros deportes -  17 de octubre de 2025 - 20:23

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Femenino en Gimnasia Artística consigue medalla de plata

El equipo de Panamá de Gimnasia Artística femenino consiguió medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025.

El equipo femenino de Panamá de Gimnasia Artística conformado por Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez lograron ganar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala.

La gimnasta Alyiah Lide De León se colgó la medalla de bronce en All Around con 47.500 puntos.

Con estas dos nuevas medallas, Panamá suma 13 en total y se ubica en el segundo puesto del medallero con, 2 de oro, 4 de plata y las demás de bronce.

Judo consiguió medallas en los Juegos Centroamericanos 2025

Lilian Cordones (-52kg) Alexis Harrison (-81kg) Kristine Jiménez (-57kg) Némesis Candelo (-48kg) Bernabé Vergara (-60kg) Anna Tirado (-63kg) Ronal González (-73kg) José Luis Ortega (-90kg) César Castillo (-100kg).

