Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Femenino en Gimnasia Artística consigue medalla de plata

El equipo femenino de Panamá de Gimnasia Artística conformado por Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez lograron ganar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala.
Con estas dos nuevas medallas, Panamá suma 13 en total y se ubica en el segundo puesto del medallero con, 2 de oro, 4 de plata y las demás de bronce.
Judo consiguió medallas en los Juegos Centroamericanos 2025
Lilian Cordones (-52kg) Alexis Harrison (-81kg) Kristine Jiménez (-57kg) Némesis Candelo (-48kg) Bernabé Vergara (-60kg) Anna Tirado (-63kg) Ronal González (-73kg) José Luis Ortega (-90kg) César Castillo (-100kg).