Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Femenino en Gimnasia Artística consigue medalla de plata

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Femenino en Gimnasia Artística COP

El equipo femenino de Panamá de Gimnasia Artística conformado por Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez lograron ganar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala.

La gimnasta Alyiah Lide De León se colgó la medalla de bronce en All Around con 47.500 puntos.

