Juegos Centroamericanos 2025: Panamá logra 9 medallas en Judo

Panamá continúa sumando medallas en los primeros días de los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala, con 9 preseas en Judo, 2 de oro, 3 de plata y 4 de bronce, para llegar a un total de 11.
Kristine Jiménez, Bernabé Vergara y Némesis Candelo sumaron medallas de plata y en bronces Anna Tirado, Ronal González, José Luis Ortega y César Castillo.
Panamá suma 9 medallas en Judo en Juegos Centroamericanos 2025
- Lilian Cordones (-52kg)
- Alexis Harrison (-81kg)
- Kristine Jiménez (-57kg)
- Némesis Candelo (-48kg)
- Bernabé Vergara (-60kg)
- Anna Tirado (-63kg)
- Ronal González (-73kg)
- José Luis Ortega (-90kg)
- César Castillo (-100kg)