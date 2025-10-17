JUDO Otros deportes -  17 de octubre de 2025 - 19:41

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá logra 9 medallas en Judo

Panamá consiguió 9 medallas más en los Juegos Centroamericanos 2025 con dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce en Judo.

Panamá continúa sumando medallas en los primeros días de los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala, con 9 preseas en Judo, 2 de oro, 3 de plata y 4 de bronce, para llegar a un total de 11.

Los representantes panameños de Judo alcanzaron nueve preseas en su primer día de acciones en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, Lilian Cordones consiguió oro, al igual que Alexis Harrison.

Kristine Jiménez, Bernabé Vergara y Némesis Candelo sumaron medallas de plata y en bronces Anna Tirado, Ronal González, José Luis Ortega y César Castillo.

  • Lilian Cordones (-52kg)
  • Alexis Harrison (-81kg)
  • Kristine Jiménez (-57kg)
  • Némesis Candelo (-48kg)
  • Bernabé Vergara (-60kg)
  • Anna Tirado (-63kg)
  • Ronal González (-73kg)
  • José Luis Ortega (-90kg)
  • César Castillo (-100kg)
