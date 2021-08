Juegos Paralímpicos: Panamá tendrá representantes en el parapowerlifting y 400m planos

Defenderá la bandera tricolor en la disciplina de parapowerlifting (levantamiento de pesas) en los 72 kg. Ganó una medalla de oro en los Juegos Paracentroamericanos 2018 en Managua, Nicaragua.

Dimas tiene 35 años de edad y es atleta, peluquero y mecánico.

A una edad temprana trató de mantenerse activo para no subir de peso y jugaba al fútbol. En 2017 cuando necesitaba una nueva prótesis se puso en contacto con el Comité Paralímpico de Panamá, quien le sugirió que probara el deporte. "Me preguntaron si me gustaba levantar pesas y dije 'Sí'. Me hablaron de la disciplina y me gustó".

Participó en los campeonatos nacionales en el año 2017 y 2019 en México. Y sus héroes son el boxeador panameño Roberto Duran y el boxeador filipino Manny Pacquiao.

Jhan Wisdom

Por su parte, Jhan Wisdom manifestó estar concentrado para su próxima competencia. “Todos los días me he mantenido trabajando junto a mi entrenador. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de dejar la bandera de Panamá en alto”.

Representará a Panamá en el atletismo, 400m planos T-20 y

Se inició en el deporte en el Instituto Panameño de Rehabilitación Especial [IPHE] en Panamá. Y debutó en el año 2018 para Panamá, en Managua, Nicaragua.

Participó en el campeonato mundial en la disciplina del atletismo 400m planos- T20 2019 Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Jhan Carlos tiene 22 años y pertenece a la asociación Para Atletas con Discapacidad Intelectual [APADADI] en Panamá.

El Lunes 30 de Agosto se realizarán las dos primeras rondad de los 400m planos- T20. Y la final será el martes 31.