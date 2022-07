Némesis Candelo, promesa del judo en Panamá

Preparación

"Estuve un mes y una semana entrenando en España, competí en una Copa Junior en Portugal, otra copa en Marín, España y por última el Panamericano en Perú", señaló Némesis Candelo, que luego llegó a Panamá para continuar su preparación para los Juegos Bolivarianos.

Inicios

"Mi familia me apoya al 100%. Inicié judo a los 8 años, yo quería que me metieran en karate por la película de "Karate Kid" pero mi mamá me llevó a un club de judo y de allí empecé a practicar el deporte".

Futuro

Némesis Candelo se prepara para el Centroamericano a finales de julio, y Juegos Sudamericanos. "Quiero hacer 2 ciclos olímpicos: 2024 París, Francia y 2028 Los Ángeles, Estados Unidos.