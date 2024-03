UFC 302: Joselyne Edwards lanza fuerte reto a Ailín Pérez

Joselyne destacó la compañía de su amiga y colega Piera Rodríguez con quien se ayuda para los entrenos. "Venimos de Latinoamérica que es bien difícil llegar a donde estamos, siempre cada día estamos apoyándonos en todo, cualquier cosa que Piera vea me dice, hey, te faltó esto en el sparring o yo pueda ayudar para crecer juntas.

Mensaje de Joselyne Edwards

"Nunca pienso en las malas intenciones porque, mi mamá me dice que siempre deje las cosas en manos de Dios pero le dije a mi mamá, Dios me mandó a hacer justicia por en verdad, es una persona muy insoportable, hay niveles de paciencia y ella acabó con mi nivel de paciencia porque siento que es una persona mal viborsa y se va a llevar su merecido más que como antes de la pelea, esa pelea será con muy mala intención. Lo que le digo a ella es que me dé duro, que yo no me pueda levantar, haz todo lo posible para que yo no te destruya en el octágono porque estás hablando mucho, estas diciendo muchas mentiras", señaló Joselyne Edwards.