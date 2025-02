UFC: Ilia Topuria deja vacante título pluma y buscará nuevos retos en el peso ligero

Dana White y el ascenso de Ilia Topuria hecho oficial

"Ilia siente que ya hizo todo lo que podía en esa división, y siente que ha cimentado su legado y su cuerpo ya no puede hacer el peso, así que Topuria subirá a las 155 libras y dejará vacante el título de peso pluma. Anunciaremos cual será la próxima pelea de Topuria en cuanto la tengamos lista", mencionó Dana White.

Topuria (16-0), de 28 años de edad deja vacante el cetro dorado que ganó hace un año ante el histórico peleador australiano Alexander Volkanovski y defendido contra uno de los mejores plumas en la historia de la compañía, Max Holloway.

Con una privilegiada pegada, "El Matador" ha logrado brillar en la compañía, con racha de 8 combates ganados, desde que se unió en el año 2020.

Topuria reacciona en redes sociales

Tras el anuncio de Dana White, Ilia Topuria compartió en su redes sociales una fotografía sentado en un trono, con la frase "Not like us", "no son como nosotros", como la famosa canción de Kendrick Lamar.

Ahora, el mundo de la MMA espera el cara a cara ante el ruso entrenado por Khabib Nurmagomedov e Ilia Topuria, dos talentos generacionales que pueden marcar la época, pero pronto se hará oficial la información o si tendrá que enfrentar algún reto previo a la nueva pelea de campeonato.