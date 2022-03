Aníbal Godoy: "Si queremos ir al Mundial tenemos que ganarle a los equipos grandes"

El capitán de la selección de Panamá , Aníbal Godoy , fue autocrítico luego de que no consiguieran mantener la victoria en casa frente a Honduras en partido de la jornada 12 de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Es un golpe difícil, en realidad creo que entramos al segundo tiempo muy relajados, no protegíamos el balón, no completábamos cinco pases seguidos, una segunda parte para el olvido, por eso recibimos el gol. Luego tratamos de reaccionar y fue tarde, Honduras como saben Bolillo se defiende bien, pero bueno, ahora a recuperar, no queda de otra, pasar página y pensar en Estados Unidos. Esto es hasta lo último", manifestó el volante del Nashville SC.