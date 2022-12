Qatar 2022: El 'look' de Ronaldo en 2002 podría revivir en este Mundial

¿El 'look' estrafalario de Ronaldo en el Mundial de 2002, el último ganado por la Selección de Brasil , revivirá en Qatar 2022 ? Yuri Alexandre Santos, el barbero de los jugadores brasileños, no lo descarta.

Conocido como Yurizinho o Yuri Barber, el peluquero de varios jugadores de la 'Seleção' espera primero que derroten a Croacia el viernes para avanzar a semifinales, antes de lanzar tijeretazos para emular un corte que en su momento atrajo la atención del mundo.

En la semifinal de Corea del Sur y Japón-2002 contra Turquía, Ronaldo salió al campo con pelo apenas en la parte de adelante de su cabeza.

El 'look' no fue una tentativa del ex astro brasileño por convertirse en un ícono de moda, fue una estrategia para desviar la atención de los periodistas sobre una lesión muscular que sufrió antes del juego, vencido 1-0 con un tanto suyo.

El '9', que años después dijo que el corte era "horrible" y pidió perdón a las madres cuyos hijos lo imitaron, lo mantuvo para la final contra Alemania, donde los sudamericanos obtuvieron el pentacampeonato con un doblete suyo.

"Para algunos (jugadores el corte de Ronaldo) puede ser una opción, pero podemos hacer algo diferente. Aunque si ellos presionan para hacer el de Ronaldo y que nos dé suerte y seamos campeones, lo hago sin problema", agregó Yurizinho.

FUENTE: AFP