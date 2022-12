Qatar 2022: Formaciones confirmadas de Croacia y Marruecos para el 3er lugar

Alineación de Marruecos

Bounou, Hakimi, Amrabat, Ziyech, Sabiri, Boufal, El Yamiq, En-Nesyri, Dari, Elkhannouss, Attiat Allah.

HISTORIA

La Selección de Croacia cumplirá 4 juegos ante rivales de la Confederación Africana de Fútbol en los Mundiales. Récord total: 3 PJ: 2PG-1PE-0PP. Además de igualar 0-0 vs. Marruecos en la fecha inicial de Catar 2022, ganó sus 2 primeros partidos de la Copa Mundial FIFA contra seleccionados africanos por un global de 6-0 (4-0 vs. Camerún en Brasil 2014 y 2-0 vs. Nigeria en Rusia 2018). Nunca recibió goles en Mundiales contra selecciones de la CAF (3 PJ).

La Selección de Marruecos llegará a 17 encuentros contra representantes de la UEFA en la Copa Mundial. Récord total: 16 PJ: 4PG-6PE-6PP. Superó 3-1 a Portugal (Abdelrazzak Khairi x2 y Abdelkarim Krimau; Diamantino) en el Grupo F de México 1986, 3-0 a Escocia (Salaheddine Bassir x2 y Abdeljalil Hadda) en el Grupo A de Francia 1998, 2-0 vs. Bélgica (Romain Saïss y Zakaria Aboukhlal) en el Grupo F de Catar 2022 y 1-0 vs. Portugal (Youssef En-Nesyri) por los Cuartos de Final de Catar 2022.