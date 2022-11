Qatar 2022: A Keylor Navas le gustaría que Ramos fuera tico

Ambos países se deben enfrentar el 23 de noviembre, lo que genera opiniones entre rivales, tal fue el caso de Keylor Navas quien luego de conocer la lista de España, le comentó a Radio Marca la sorpresa de que Ramos no este en la lista de convocados, ambos son compañeros de equipo desde el Real Madrid, ahora también en París, además en la entrevista afirma lo siguiente: "Me sorprendió que Sergio Ramos no estuviera en la lista. Está a un excelente nivel, yo desearía que fuera costarricense. Es verdad que estuvo un tiempo de baja, pero el Sergio Ramos de toda la vida está de vuelta. Le veo al 100%, jugando a un gran nivel y es una lástima que no pueda estar en el Mundial"