Qatar 2022: Keylor Navas ya aterrizó en Qatar

“Todos tenemos ese pensamiento ganador. Debemos pensar en ganar el primer juego, el segundo también. Tenemos que vivir momento a momento, pensado que el primer partido es la primera final que tenemos y vamos a dar el máximo”, demostrando el enfoque que posee en este mundial.

En su club, la realidad de Keylor es otra, puesto que su inactividad es una constante, paso de ser titular a jugar muy pocos minutos, esto también lo mencionó en en su llegada, confesó que le gustaría llegar con mas ritmo de competencia al torneo mas importante a nivel de selecciones.

“Más que un cambio físico o lo que sea, obviamente mentalmente no jugar es triste, pero cuando uno entrena bien, se esfuerza bien y llega a un grupo donde todos confían en mí es motivante. Al final uno no puede esconder que me hubiera gustado llegar jugando al Mundial, pero tampoco es una limitación para hacer un buen torneo y ayudar a mi Selección”. con esto concluyó el tico.