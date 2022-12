Qatar 2022: "La competición de mis sueños", dice Mbappé sobre el Mundial

"Pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado", que no es otro que revalidar el título logrado hace cuatro años en Rusia 2018.

"Estamos muy contentos de estar en cuartos de final después de un partido que no ha sido fácil, pero que logramos marcar en momentos clave", explicó en conferencia de prensa, a la que acudió tras haber sido elegido el mejor hombre del partido, después de no hacerlo en los dos primeros partidos (contra Australiano y Dinamarca), pese a que supuestamente estaba obligado por la FIFA.

"Ha habido muchas preguntas de por qué no hablaba. No tengo nada en contra de los periodistas, simplemente es que necesito concentrarme en la competición. Cuando quiero concentrarme en algo, necesito hacerlo al 100%, no perder energía con otras cosas", explicó al respecto.

"Supe después (de los partidos contra Australia y Dinamarca) que la Federación iba a tener que pagar una multa y me comprometí personalmente a pagarlas, no tiene que pagar la Federación por una decisión personal", añadió.

En lo estrictamente deportivo, Mbappé admitió que ser campeón del mundo por segunda vez consecutiva con solo 24 años "es una obsesión". "Es la competición de mis sueños, tengo la suerte de jugarla. He planificado mi temporada en base a este torneo, tanto física como mentalmente. Quería llegar bien a esta Copa del Mundo y por el momento todo está bien".

"Estamos lejos del objetivo"

"Pero estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado, que me he marcado. Hay un cuarto de final en el que tenemos que concentrarnos", añadió.

"Mi única meta es ganar la Copa del Mundo, y ya el próximo partido. Es lo único con lo que sueño. Vine para ganar el Mundial, no el Balón de Oro (al mejor jugador del torneo) o la Bota de Oro (al máximo goleador). Si lo gano claro que estaré contento, pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí para ganar con la selección francesa", zanjó.

