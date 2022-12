Qatar 2022: Sergio Busquets empata marca de Iker Casillas y Sergio Ramos.

En "5" del Barca ha estado "arropado" de dos de las jóvenes sensaciones del mundo, Pedri y Gavi.

España completó 16 partidos en Fase KO en la Copa del Mundo con 7 victorias, 5 empates y 4 caídas (54,2% de efectividad). Desde que se instauraron los Octavos de Final en 1986, España disputó esta instancia en 1986 (triunfó vs. Dinamarca), 1990 (cayó vs. Yugoslavia), 1994 (venció a Suiza), 2002 (empató vs. Irlanda), 2006 (perdió vs. Francia), 2010 (venció a Portugal) y 2018 (derrota ante Rusia).