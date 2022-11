Qatar 2022: Shakira no estaría en la apertura del Mundial

Associated Press

Shakira no se ha pronunciado al respecto.

Reportes aseguran que Shakira no estaría en el acto de inauguración del Mundial de Qatar 2022 . Finalmente, la cantante colombiana habría decidido rechazar la oferta para actuar en la esperada ceremonia de apertura de Qatar 2022, que tendrá lugar este domingo en el estadio Al Bayt con capacidad para 60.000 espectadores.

Después de actuar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, Shakira seguiría los pasos de Dua Lipa y Rod Stewart que también rehúsan formar parte de este espectáculo al no estar de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos que se llevan a cabo en ese país.

La intérprete de ‘Monotonía’ habría tomado la decisión después de enfrentarse a numerosas críticas en redes sociales después de conocerse que podría ser ella la encargada de abrir una de las competiciones futbolísticas más importantes del mundo.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informa Adriana Dorronsoro, periodista del reconocido ‘El programa de Ana Rosa’, de España.

Por su parte, Shakira todavía no se ha pronunciado al respecto ni ha emitido ningún comunicado, aunque es algo que se espera en el transcurso de las próximas horas ya que la ex de Piqué formaba parte del plantel confirmado de artistas que tendrían participación en la ceremonia de inauguración.

No es la única que se baja de la tarima

Dua Lipa, Rod Stewart e incluso el mismísimo Ibai Llanos son algunos de los famosos que han declinado formar parte del Mundial de Qatar 2022. En el caso de la cantante inglesa, se ha mostrado muy tajante en sus redes sociales: “Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos”. Rod Stewart declinó una oferta de hasta un millón de libras al entender que el país va en contra de sus ideales, y el popular streamer vasco ha sido muy claro: “No me sale de los cojones”.