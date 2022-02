Eliminatorias FIBA: Preselección de Panamá ante Paraguay y Argentina

PRESELECCIÓN

Estos son los jugadores convocados de la preselección nacional de mayores con miras a nuestra participación en la segunda ventana clasificatoria FIBA 2023:

Josimar Ayarza, Ernesto Oglivie, Josimar Blenman, Eric Romero, Daniel King, Jonathan King, Emanuel Periñán, Fernando González, Andrés Vergara, Carlos Javier Rodríguez, Gil Atencio, Diego Hun, Arturo Molina, Diego Duque, José Montenegro, Jesús Lombardo y Hamurabis De León.

AUSENCIAS

Hay que destacar que también fueron convocados los canasteros Ezequiel Bell que solo se presentó a una práctica y Justin Díaz no asistió por temas familiares; mientras que el armador juvenil Guillermo Navarro Jr., estará fuera de acción por lesiones en su espalda y rodilla.

LESIÓN Y COMPLICACIONES AL LLEGAR

El centro Akil Mitchell no participará de esta segunda ventana por lesión en el pie; Javier Carter y Tony Bishop Jr., no vendrán por la cuarentena de 15 días obligatorios que les exigen los países donde nuestros compatriotas participan al regreso de las competiciones (ligas en Japón y Filipinas) y la FIBA no hace esfuerzos para apoyarnos con estos temas.

DIRECTO A ARGENTINA

Los compatriotas Pablo Rivas, Eugenio Luzcando y Trevor Gaskins viajarán directo de sus ligas (Chile y Brasil) y se unen al quinteto nacional que parte a Buenos Aires, Argentina; el domingo 20 de febrero.

El quinteto nacional en esta segunda ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023; enfrentará a Paraguay el viernes 25 de febrero a las 4:40p.m., y al día siguiente sábado 26 lo hará ante Argentina a las 7:10p.m; ambos partidos serán televisados por RPCTV, canal 4.

Debido a las restricciones sanitarias y de viajes en varios países, el grupo A jugará en un formato de “burbuja” para garantizar la salud y seguridad de todos los participantes durante la competición. Los partidos del grupo A se jugarán en el Estadio Obras Sanitarias también conocido como “El Templo del Rock” de Buenos Aires, Argentina.

Los equipos de las Américas se clasificarán para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 a través de seis ventanas durante 15 meses. Los Clasificatorios se llevarán a cabo desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2023, con las selecciones nacionales jugando partidos de local y visitante en cada una de estas ventanas.

Siete países de las Américas obtendrán un lugar para competir en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023.

Dieciséis naciones de las Américas compiten por los siete lugares del continente en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023. Ellas son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Islas Vírgenes estadounidenses, Estados Unidos y Venezuela.