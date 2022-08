Xavi asegura que se inscribirá a Jules Koundé

El defensor central Jules Koundé, que aún no ha podido disputar un solo minuto en partido oficial con el FC Barcelona, "podrá ser inscrito" para el partido del domingo contra el Valladolid en el Camp Nou en la tercera fecha de la Liga, afirmó este sábado su entrenador, Xavi Hernández.

"Nosotros no vamos a adulterar nunca la competición, y menos en la situación que estamos. En la situación que estamos seguro que el Barcelona no adultera la competición, ya te lo aseguro", respondió Xavi al ser preguntado sobre el hecho de que Koundé no haya podido jugar en las dos primeras fechas pero sí podría hacerlo en la tercera.