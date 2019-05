Dely ratifica a Román Torres como capitán para la Copa Oro

Julio Dely Valdés ratificó que Román Torres será su capitán en la próxima Copa Oro de la Concacaf y puso en duda la presencia del volante Gabriel "Gavilán" Gómez de quien había comentado previamente que deseaba contar con él para dicho torneo.

El timonel de la selección nacional explicó que le están dando seguimiento a todos los jugadores que están fuera del país y algunos están teniendo poca actividad con sus clubes.

Sobre el caso de Gabriel Torres, quien vive un calvario en la Universidad de Chile por su sequía de gol manifestó que no está claro, que vive un momento complicado pero que es un jugador que en la selección nacional siempre ha tenido buen rendimiento y por eso lo ha tomado en cuenta en la lista de 34 jugadores que ha llamado para los partidos amistosos ante el país Vasco, Colombia y Uruguay.

En el caso del delantero Alfredo Stephens, a quien llamó para el pasado amistoso ante Brasil pero que no pudo jugar por lesión, el mismo no juega desde finales de marzo y no lo tomará en cuenta para los próximos compromisos.

Julio Dely Valdés manifestó que Edgar Yoel Bárcenas NO estará ante Colombia porque aún no sería fecha FIFA. Ante Uruguay podría ver minutos dependiendo de su situación en el Real Oviedo. #VamosPanama #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/N3annadWNX — Deportes RPC (@deportes_rpc) 16 de mayo de 2019





¡LE DA LA CONFIANZA🇵🇦⚽! Julio Dely Valdés habló de la situación actual de Gabriel Torres y las críticas en Chile. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/5PDEQjhLYe — Deportes RPC (@deportes_rpc) 16 de mayo de 2019