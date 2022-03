José Ángel Rodríguez:"El cuerpo técnico considera que ante Honduras es un partido trampa"

Dicho día, será el regreso de Hernán Darío Bolillo Gómez a Panamá, tras dirigir en el camino a Rusia 2018, que terminó con la clasificación al Mundial.

Además, Honduras fue uno de los rivales que más complicó a la selección de Panamá en esta Octagonal de Concacaf, en el partido en suelo catracho, donde se logró remontar y ganar 2-3.

"El mensaje es no confiarse, pese a que Honduras está mal y no tiene opciones. Que no sea un partido donde entremos confiados", dijo José Ángel Rodríguez en relación a este importante partido el 24 de marzo.

