Copa Latina 2025: Partido entre Brasil y Uruguay fue cancelado

El choque entre Brasil y Uruguay en la primera jornada de la Copa Latina 2025, ha sido cancelado por las condiciones del tabloncillo.

Foto: Basquete Brasil

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informó que el duelo inaugural entre Brasil y Uruguay en la Copa Latina 2025 que estaba programado para jugarse este domingo en la Arena Roberto Durán, ha sido cancelado por dificultades con el aire acondicionado y el tabloncillo.

Este torneo sirve de preparación para los cuatro equipos de cara al FIBA AmeriCup 2025, a jugarse del viernes 22 de agosto al domingo 31 en Managua, Nicaragua.

"Un problema con el sistema de aire acondicionado del gimnasio terminó liberando mucho vapor de agua a la cancha, haciendo imposible la celebración del partido", publicó la Confederación de Baloncesto de Brasil en sus redes sociales.

Panamá tiene pactado jugar ante Argentina esta domingo a las 8:00 p.m. en la primera jornada.

Próximos partidos de la Copa Latina 2025

Para el lunes 18, Argentina se verá las caras ante Brasil a las 6:30p.m. y después, Uruguay se medirá a Panamá a las 9:00p.m, de la noche; mientras que el martes 19 se jugará el tercer y último día de partidos amistosos; Uruguay y Argentina a las 6:30p.m., y en el cierre Brasil vs Panamá a las 9:00p.m.

