La Selección de Baloncesto de Panamá vuelve a la acción en el Clasificatorio FIBA World Cup, cuando enfrente a Cuba en la Arena Roberto Durán en el inicio de la segunda ventana.

El experimentado coach Nelson Colón, nuevo entrenador del onceno nacional, tendrá sus primeros compromisos al frente de la "Roja sin Mangas".

Los canaleros perdieron sus primeros dos encuentros de la Eliminatoria, cayendo 93-60 y 84-82 ante Uruguay en acción del grupo D en el mes de noviembre de 2025.

Después de enfrentar a los cubanos, el quinteto nacional se medirá a Argentina el lunes 2 de marzo.

CUBA VS SELECCIÓN DE BALONCESTO DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEGUNDA VENTANA FIBA