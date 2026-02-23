BALONCESTO FIBA Baloncesto -  23 de febrero de 2026 - 18:09

Cuba vs Selección de Baloncesto de Panamá: Fecha, hora y dónde ver segunda ventana FIBA

Repasa todos los detalles del partido que tendrá la Selección de Baloncesto de Panamá ante Cuba en la Arena Roberto Durán.

Cuba vs Selección de Baloncesto de Panamá: Fecha

El experimentado coach Nelson Colón, nuevo entrenador del onceno nacional, tendrá sus primeros compromisos al frente de la "Roja sin Mangas".

Los canaleros perdieron sus primeros dos encuentros de la Eliminatoria, cayendo 93-60 y 84-82 ante Uruguay en acción del grupo D en el mes de noviembre de 2025.

Después de enfrentar a los cubanos, el quinteto nacional se medirá a Argentina el lunes 2 de marzo.

CUBA VS SELECCIÓN DE BALONCESTO DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEGUNDA VENTANA FIBA

  • Fecha: Viernes, 27 de febrero de 2026
  • Hora: 8:10 p.m.
  • Lugar: Arena Roberto Durán
  • Dónde ver: En vivo por COS Panamá
