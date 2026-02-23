La Selección de Baloncesto de Panamá vuelve a la acción en el Clasificatorio FIBA World Cup, cuando enfrente a Cuba en la Arena Roberto Durán en el inicio de la segunda ventana.
Los canaleros perdieron sus primeros dos encuentros de la Eliminatoria, cayendo 93-60 y 84-82 ante Uruguay en acción del grupo D en el mes de noviembre de 2025.
Después de enfrentar a los cubanos, el quinteto nacional se medirá a Argentina el lunes 2 de marzo.
CUBA VS SELECCIÓN DE BALONCESTO DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEGUNDA VENTANA FIBA
- Fecha: Viernes, 27 de febrero de 2026
- Hora: 8:10 p.m.
- Lugar: Arena Roberto Durán
- Dónde ver: En vivo por COS Panamá