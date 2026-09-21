El ex NBA Nicolas Batum anuncia su retiro a los 37 años de edad

El alero francés Nicolas Batum , campeón del Eurobasket con Francia en 2013 y con un bagaje de 18 temporadas en la NBA, puso punto y final a su carrera en el baloncesto profesional a los 37 años.

Tras una carrera de 20 años como jugador, el galo explicó su decisión a través de un vídeo que hizo público este lunes en sus redes sociales, en el que apareció junto a su hijo, y en el que recordó varias de las mejores experiencias de su trayectoria.

"No me asusta dejar de ser jugador de baloncesto porque he vivido todo lo que tenía que vivir. He hecho todo lo que tenía que hacer. Quizá por eso me siento tan orgulloso. Hoy soy feliz", afirmó.

En su despedida, tuvo también un bonito recuerdo para su padre, Richard, jugador de baloncesto, que falleció en 1991 mientras jugaba un partido a causa de una aneurisma.

Batum debutó como profesional en el año 2006 en las filas del Le Mans de su país, donde permaneció hasta el 2008. En el verano de ese año fue elegido en el puesto 25 del Draft de la NBA de 2008 por los Houston Rockets, aunque fue traspasado a los Portland Trail Blazers.

Con la franquicia de Oregón jugó siete temporadas, con un breve paso por el Nancy francés durante el 'lockout' del 2011, antes de comenzar un periplo que le llevó a vestir también las camisetas de los Charlotte Hornets (2015-2020), Los Angeles Clippers (2020-2023), los Philadelphia 76ers (2023-2024) y Los Angeles Clippers (2024-2026).

El jugador había permanecido sin equipo desde este verano, y hace dos, anunció también su retiro de la selección francesa.

Con el equipo nacional, consiguió el oro en el Eurobasket de 2013, la plata en el de 2011 y el bronce en el de 2015. También fue bronce en el Mundial de 2014 y en el de 2019.

A nivel olímpico, ganó una plata en los Juegos de Tokio 2020 y en los de París 2024, su última competición internacional.

En total, siete medallas que le aúpan como uno de los referentes del baloncesto francés en los últimos años, en los que compartió pista con leyendas como Tony Parker o Boris Diaw, siendo siempre pieza clave para el exseleccionador Vincent Collet, con el que convivió la mayor parte de su carrera.