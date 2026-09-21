Josué Vergara en el Top 10 para la Bota de Oro 26-27

Josué Vergara está teniendo un gran año, prueba de ello es su aparición en el top 10 en la carrera por la Bota de Oro 2026 donde acumula 17 goles y 18.5 puntos en Gent.

Vergara procede del FK Auda letón y tras llegar al KAA Gent buscando aumentar su cuota goleadora en la Jupiler Pro League de Bélgica (factor x1.5).

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El ex de Tauro FC es uno de los elementos que forma parte de la Selección de Panamá para los próximos compromisos ante India, Nueva Zelanda y/o Ecuador - Japón.

Líder de la Bota de Oro 26-27

Ede Oloko lidera la tabla con 25 goles y 25 puntos en FK Liepaja. La Virsliga de Letonia maneja un calendario estival (factor x1.0) donde Oloko se ha consolidado como la gran referencia ofensiva de la temporada.

Raphinha es segundo con 24 puntos tras 12 goles, producto de un factor de 2.0