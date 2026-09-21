MLB: ¿Podrá jugar Judge? Lo que deben resolver los Yankees antes de octubre

Los Yankees de Nueva York, que llegaron a la postemporada de la MLB por octava vez en nueve años, se encuentran preocupados por el tirón en la pantorrilla derecha de Aaron Judge.
“Siempre es bueno cuando puedes celebrar esos momentos durante una temporada”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Mucha gente dedica mucho tiempo, esfuerzo y sudor. Obviamente, éste es apenas el primer paso de lo que esperamos sean muchos”.
Ahora que aseguraron su pase a la postemporada, ¿Qué más les espera a los Yankees?
¿Cómo podría quedar el roster para la postemporada?
C: Austin Wells, Ali Sánchez
1B: Luis García Jr., Paul Goldschmidt
2B: Jazz Chisholm Jr.
3B: Ryan McMahon, Amed Rosario
SS: George Lombard Jr., José Caballero
OF: Cody Bellinger, Trent Grisham, Spencer Jones, Heliot Ramos BD: Ben Rice
LA: Gerrit Cole, Cam Schlittler, Max Fried
R: David Bednar, Paul Blackburn, Brent Headrick, Tim Hill, Clarke Schmidt, Michael Fulmer, John Schreiber, Will Warren, Carlos Rodón
¿Cuándo comenzará la postemporada de la MLB?
Si los Yankees terminan disputando la Serie del Comodín de la Liga Americana, ésta empezará el 29 de septiembre. La Serie Divisional de la Liga Americana arrancará el 3 de octubre.
FUENTE: MLB