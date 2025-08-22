FIBA AmeriCup 2025: Panamá cayó en su estreno ante Puerto Rico

Con un equipo tocado por las ausencias de sus máximas figuras, la selección de Baloncesto de Panamá perdió ante Puerto Rico 93-59 en su primer compromiso de la FIBA AmeriCup 2025, correspondiente al grupo B.
Por el quinteto nacional destacaron Luis Rodríguez J.r. con 15 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia, mientras que Guillermo Navarro aportó con 10 unidades, 1 rebote y 1 asistencia.
Por su parte, "La Isla del Encanto" demostró su ofensiva con Ismael Romero, que anotó 15 puntos, tomó 9 rebotes y brindó 2 asistencias.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la FIBA AmeriCup 2025?
Los comandados por el coach argentino Gonzalo García se estarán enfrentando este sábado a Canadá, en el Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua (10:10 pm).
El encuentro estará en vivo por el YouTube de FIBA.