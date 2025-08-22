FIBA AMERICUP Baloncesto -  22 de agosto de 2025 - 16:20

FIBA AmeriCup 2025: Panamá cayó en su estreno ante Puerto Rico

El quinteto de Panamá no pudo contra Puerto Rico en su debut de la FIBA AmeriCup 2025, que se juega en Nicaragua.

FOTO: FIBA

Con un equipo tocado por las ausencias de sus máximas figuras, la selección de Baloncesto de Panamá perdió ante Puerto Rico 93-59 en su primer compromiso de la FIBA AmeriCup 2025, correspondiente al grupo B.

Los puertorriqueños ganaron el primer cuarto 24-17, el segundo 16-13, el tercero 25-12 y el cuarto 28-17 en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua.

Por el quinteto nacional destacaron Luis Rodríguez J.r. con 15 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia, mientras que Guillermo Navarro aportó con 10 unidades, 1 rebote y 1 asistencia.

Por su parte, "La Isla del Encanto" demostró su ofensiva con Ismael Romero, que anotó 15 puntos, tomó 9 rebotes y brindó 2 asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la FIBA AmeriCup 2025?

Los comandados por el coach argentino Gonzalo García se estarán enfrentando este sábado a Canadá, en el Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua (10:10 pm).

El encuentro estará en vivo por el YouTube de FIBA.

