Partidos de la Selección de Baloncesto de Panamá en la segunda ventana

La Segunda Ventana del Clasificatorio FIBA World Cup llega a la Arena Roberto Durán con los duelos entre Cuba y la selección de baloncesto de Panamá.

El experimentado coach Nelson Colón, nuevo entrenador del quinteto nacional, tendrá sus primeros compromisos al frente de la "Roja sin Mangas".

Los canaleros perdieron sus primeros dos encuentros de la Eliminatoria, cayendo 93-60 y 84-82 ante Uruguay en acción del grupo D en el mes de noviembre de 2025.

Por su parte, los cubanos cayeron 80-68 y 105-49 frente a Argentina.

