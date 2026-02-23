La Segunda Ventana del Clasificatorio FIBA World Cup llega a la Arena Roberto Durán con los duelos entre Cuba y la selección de baloncesto de Panamá.
Los canaleros perdieron sus primeros dos encuentros de la Eliminatoria, cayendo 93-60 y 84-82 ante Uruguay en acción del grupo D en el mes de noviembre de 2025.
Por su parte, los cubanos cayeron 80-68 y 105-49 frente a Argentina.
Partidos de la Selección de Baloncesto de Panamá en la segunda ventana
- Cuba vs Panamá - Viernes, 27 de febrero (8:10 pm) en la Arena Roberto Durán, Panamá
- Argentina vs Panamá - Lunes, 2 de marzo (4:30 pm) en el Estadio Obras Sanitarias, Argentina