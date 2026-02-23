BALONCESTO Baloncesto -  23 de febrero de 2026 - 18:07

Partidos de la Selección de Baloncesto de Panamá en la segunda ventana

La Selección de Baloncesto de Panamá tendrá dos duelos cruciales en la segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup.

FOTO: FIBA

El experimentado coach Nelson Colón, nuevo entrenador del quinteto nacional, tendrá sus primeros compromisos al frente de la "Roja sin Mangas".

Los canaleros perdieron sus primeros dos encuentros de la Eliminatoria, cayendo 93-60 y 84-82 ante Uruguay en acción del grupo D en el mes de noviembre de 2025.

Por su parte, los cubanos cayeron 80-68 y 105-49 frente a Argentina.

  • Cuba vs Panamá - Viernes, 27 de febrero (8:10 pm) en la Arena Roberto Durán, Panamá
  • Argentina vs Panamá - Lunes, 2 de marzo (4:30 pm) en el Estadio Obras Sanitarias, Argentina
