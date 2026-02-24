Real Madrid: Kylian Mbappé se perdería el partido ante Benfica

CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  24 de febrero de 2026 - 14:52

El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Champions League.

El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Champions League que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Benfica por las molestias de rodilla que arrastra y, aún sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.

Según informaron a EFE fuentes del Real Madrid, Mbappé no acabó el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, al igual que otros cinco titulares, por precaución.

No está descartada su presencia en el partido ante el Benfica en el Santiago Bernabéu como publicó en Francia L'Equipe.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Benfica en Champions League

  • Fecha: Miércoles, 25 de febrero de 2026
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC y en la web RPCTV.com
