Real Madrid: Kylian Mbappé se perdería el partido ante Benfica

El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Champions League que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Benfica por las molestias de rodilla que arrastra y, aún sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.
No está descartada su presencia en el partido ante el Benfica en el Santiago Bernabéu como publicó en Francia L'Equipe.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Benfica en Champions League
- Fecha: Miércoles, 25 de febrero de 2026
- Hora: 3:00 pm
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC y en la web RPCTV.com