Kadir Barría: ¿Cuándo vuelve a jugar Botafogo en Copa Libertadores?

Botafogo de Kadir Barría tendrá que vencer este miércoles por más de un gol al Nacional Potosí para mantenerse con vida en la Copa Libertadores, cuando reciba al conjunto boliviano en Río de Janeiro, en el partido de vuelta de la segunda fase previa, al que llega sin buena parte de su once.

Tras el triunfo por 1-0 en el partido de ida, los bolivianos solo necesitan de un empate para clasificar, mientras que los dirigidos por el argentino Martín Anselmi tienen que vencer por dos goles para avanzar. En caso de un triunfo por la mínima, la definición será en los penaltis.

Anselmi llega presionado y con pocos efectivos, pues al menos ocho jugadores están lesionados o en recuperación.

De los 28 futbolistas de la plantilla, ocho están de baja, lo que ha llevado al entrenador a recurrir a juveniles de la base.

Los delanteros Chris Ramos y Joaquín Correa, que aún no han debutado con el conjunto carioca en esta campaña, se lesionaron en enero durante la pretemporada.

A ellos se suman el zaguero Kaio Pantaleão, que solo regresará a mediados de año cuando termine de recuperarse de una cirugía, así como el lateral izquierdo Marçal y el centrocampista uruguayo Santi Rodríguez, ambos con lesiones en la rodilla; y el recién fichado Cristian Medina. El debut del argentino está previsto para marzo.

En duda están los volantes Allan y Danilo, así como el delantero Arthur Cabral, quienes no viajaron al partido de ida en Bolivia por molestias musculares, ni fueron convocados para el encuentro del fin de semana ante Boavista por el Campeonato Carioca.

Pese a no contar con piezas importantes, el 'Fogão' logró vencer, por 0-2 en la semifinal del torneo carioca, con tantos de Justino y Artur, en el que fue el primer triunfo del club de Río tras seis derrotas consecutivas.

¿Cuándo vuelve a jugar Botafogo?

Este miércoles a las 7:30 P.M. el Botafogo recibe en el Estadio Olímpico Nilton Santos al equipo boliviano a las 7:30 P.M.

FUENTE: EFE