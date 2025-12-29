Anthony Ortega: Este 2026 Chiriquí viene a buscar revancha

El lanzador derecho de Chiriquí Anthony Ortega habló de la preparación del equipo para el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros que arranca el 3 de enero.

"Ya estamos en la recta final de esto, estamos afinando mínimos detalles, ya preparados para el torneo, con ansias, esperando que empiece el show que podamos divertirnos y que todo salga bien en nombre de Dios" , comentó el pelotero.

Anthony Ortega, refuerzo de lujo de Chiriquí

Chiriquí enfrentó a Panamá Oeste y a Occidente en los juegos de preparación de esta semana en el estadio Kenny Serracín.

"Ha sido bastante positivo, los fogueos han sido competitivos, los equipos han estado buenos y este torneo viene bueno".

Anthony Ortega es uno de los refuerzos de Chiriquí que buscará la corona en la próxima temporada.

"Este año no se nos dio, pero en el 2026 vamos a buscar la revancha, estamos preparados mentalmente y físicamente para lo que viene, todos los compañeros vienen fuertes".