Anthony Ortega: Este 2026 Chiriquí viene a buscar revancha

El lanzador derecho de Chiriquí Anthony Ortega habló de la preparación del equipo para el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros que arranca el 3 de enero.
Anthony Ortega, refuerzo de lujo de Chiriquí
Chiriquí enfrentó a Panamá Oeste y a Occidente en los juegos de preparación de esta semana en el estadio Kenny Serracín.
"Ha sido bastante positivo, los fogueos han sido competitivos, los equipos han estado buenos y este torneo viene bueno".
Anthony Ortega es uno de los refuerzos de Chiriquí que buscará la corona en la próxima temporada.
"Este año no se nos dio, pero en el 2026 vamos a buscar la revancha, estamos preparados mentalmente y físicamente para lo que viene, todos los compañeros vienen fuertes".