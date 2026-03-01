BÉISBOL JUVENIL 2026 Beisbol juvenil Panamá -  1 de marzo de 2026 - 01:34

Béisbol Juvenil 2026: Abel Rodríguez, la clave en el juego 4 de la Serie Final

El relevista de Panamá Oeste, Abel Rodríguez, lució grande en el juego 4 de la Serie final del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Abel Rodríguez

Béisbol Juvenil 2026: Abel Rodríguez, la clave en el juego 4 de la Serie Final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2027992374807257252?s=20&partner=&hide_thread=false

"Me siento bien contento por el partido, toca darle las gracias a Dios y al cuerpo técnico que me dieron la confianza y también a mi familia que nunca me dejaron atrás", dijo Rodríguez tras coronarse campeón.

"El profe me dijo que hiciera mi trabajo, que yo soy bueno y que no me dejara llevar por los nervios", destacó sobre las palabras que le brindó el mánager Dimas Ponce antes de subir a la lomita.

Números de Abel Rodríguez vs Chiriquí en el juego 4 - Béisbol Juvenil 2026

El derecho se acreditó la victoria tirando 3.0 episodios de 3 imparables, 1 carrera (1 limpia) y 5 ponches.

Sumando todas las fases del torneo, Abel tuvo récord de 4-1 con 6 carreras permitidas, 40 ponches, 9 bases por bolas y efectividad de 2.10.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste levanta su 4to título

Béisbol Juvenil 2026: Leo Velasco, el "amuleto" de Panamá Oeste

Béisbol Juvenil 2026: Dimas Ponce con una dedicataria especial

Recomendadas

Últimas noticias