Béisbol Juvenil 2026: Abel Rodríguez, la clave en el juego 4 de la Serie Final

Abel Rodríguez , cerrador de Panamá Oeste , fue clave en la victoria sobre Chiriquí 8-7 en el juego 4 de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026 , que completó la barrida en el Estadio Kenny Serracín para levantar el cuarto título de los Vaqueros.

"Me siento bien contento por el partido, toca darle las gracias a Dios y al cuerpo técnico que me dieron la confianza y también a mi familia que nunca me dejaron atrás", dijo Rodríguez tras coronarse campeón.

¡Buen trabajo Monticular! El cerrador Abel Rodríguez lució grande en la lomita en el juego 4 de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026. #BeisRPC pic.twitter.com/YrMpAV8sKX

"El profe me dijo que hiciera mi trabajo, que yo soy bueno y que no me dejara llevar por los nervios", destacó sobre las palabras que le brindó el mánager Dimas Ponce antes de subir a la lomita.

Números de Abel Rodríguez vs Chiriquí en el juego 4 - Béisbol Juvenil 2026

El derecho se acreditó la victoria tirando 3.0 episodios de 3 imparables, 1 carrera (1 limpia) y 5 ponches.

Sumando todas las fases del torneo, Abel tuvo récord de 4-1 con 6 carreras permitidas, 40 ponches, 9 bases por bolas y efectividad de 2.10.