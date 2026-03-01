Béisbol Juvenil 2026: Abel Rodríguez, la clave en el juego 4 de la Serie Final

Abel Rodríguez, cerrador de Panamá Oeste, fue clave en la victoria sobre Chiriquí 8-7 en el juego 4 de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026, que completó la barrida en el Estadio Kenny Serracín para levantar el cuarto título de los Vaqueros.
"El profe me dijo que hiciera mi trabajo, que yo soy bueno y que no me dejara llevar por los nervios", destacó sobre las palabras que le brindó el mánager Dimas Ponce antes de subir a la lomita.
Números de Abel Rodríguez vs Chiriquí en el juego 4 - Béisbol Juvenil 2026
El derecho se acreditó la victoria tirando 3.0 episodios de 3 imparables, 1 carrera (1 limpia) y 5 ponches.
Sumando todas las fases del torneo, Abel tuvo récord de 4-1 con 6 carreras permitidas, 40 ponches, 9 bases por bolas y efectividad de 2.10.