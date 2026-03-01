Béisbol Juvenil 2026: "Agradecerle a Dios por todo lo que me salió bien", Luis Aranda

Béisbol Juvenil 2026: "Agradecerle a Dios por todo lo que me salió bien"

El destacado pelotero Luis Aranda fue otro protagonista que brindó declaraciones luego de conquistar el Béisbol Juvenil 2026 con los "Vaqueros" de Panamá Oeste.

Aranda, lució brillante desde el arranque de la temporada, consiguiendo distinciones individuales, unas que agradece a Dios.

Un MVP del Béisbol Juvenil 2026 agradecido

"Darle las gracias a Dios, primero Dios ante todo, las cosas me salieron bien desde el inicio, siempre enfocado en ayudar al equipo, las cosas me salieron bien individualmente, pero agradecerle al cuerpo técnico", señaló.

"Súper contento por todo lo que me salió bien, agradecerle a Dios por eso, sin el no se puede hacer nada, muy feliz, se lo dedico a la fanaticada de Oeste y a toda mi familia que está orgullosa de mí", destacó.

"Agradecerle y dedicarles esto a la fanaticada de Oeste y a la familia que confiaron en nosotros de un inicio, agradecerle a ellos", finalizó.