Béisbol Juvenil 2026: Así terminó el estado de los equipos en la Serie Final

Conoce como terminó el estado de las novenas tras disputarse 4 juegos de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las emociones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, llegaron a su fin tras la barrida que logró Panamá Oeste en la gran final.

Los Vaqueros ganaron cuatro juegos de manera consecutiva para levantar su cuarto título de la historia en la categoría.

El sábado 28 de febrero los dirigidos por Dimas Ponce vencieron 8-7 a Chiriquí en un cerrado duelo disputado en el Estadio Kenny Serracín, que certificó el triunfo y la corona.

El MVP Luis Aranda sonó de 4-3 con 1 carrera anotada y 1 base por bolas, mientras que el derecho Abel Rodríguez se apuntó el triunfo, tirando 3.0 episodios de 3 hits, 1 carrera y 5 abanicados.

Equipos JJ JG JP

  • Panamá Oeste 4 / 4 / 0
  • Chiriquí 4 / 0 / 4

