Béisbol Juvenil 2026: Así terminó el estado de los equipos en la Serie Final

Las emociones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, llegaron a su fin tras la barrida que logró Panamá Oeste en la gran final.
El sábado 28 de febrero los dirigidos por Dimas Ponce vencieron 8-7 a Chiriquí en un cerrado duelo disputado en el Estadio Kenny Serracín, que certificó el triunfo y la corona.
El MVP Luis Aranda sonó de 4-3 con 1 carrera anotada y 1 base por bolas, mientras que el derecho Abel Rodríguez se apuntó el triunfo, tirando 3.0 episodios de 3 hits, 1 carrera y 5 abanicados.
Así terminó el estado de los equipos en la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Panamá Oeste 4 / 4 / 0
- Chiriquí 4 / 0 / 4