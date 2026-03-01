Béisbol Juvenil 2026: Así terminó el estado de los equipos en la Serie Final

Las emociones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, llegaron a su fin tras la barrida que logró Panamá Oeste en la gran final.

Los Vaqueros ganaron cuatro juegos de manera consecutiva para levantar su cuarto título de la historia en la categoría.

El sábado 28 de febrero los dirigidos por Dimas Ponce vencieron 8-7 a Chiriquí en un cerrado duelo disputado en el Estadio Kenny Serracín, que certificó el triunfo y la corona.

El MVP Luis Aranda sonó de 4-3 con 1 carrera anotada y 1 base por bolas, mientras que el derecho Abel Rodríguez se apuntó el triunfo, tirando 3.0 episodios de 3 hits, 1 carrera y 5 abanicados.

Así terminó el estado de los equipos en la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026

