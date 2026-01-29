Béisbol Juvenil 2026: Así terminó la tabla de posiciones de ronda regular

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, y culmina la primera fase de la ronda regular dejando a los ocho clasificados para la próxima ronda.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste / 21 / 19 / 2
- Coclé / 21 / 18 / 3
- Chiriquí / 22 / 14 / 8
- Panamá Metro / 22 / 12 / 10
- Panamá Este / 22 / 11 / 11
- Los Santos / 22 / 11 / 11
- Chiriquí Occidente / 22 / 11 / 11
- Herrera / 22 / 10 / 12
- Bocas del Toro / 20 / 7 / 13
- Darién / 22 / 7 / 15
- Veraguas / 22 / 6 / 16
- Colón / 22 / 4 / 18
*Clasificados