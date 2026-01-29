BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  29 de enero de 2026 - 07:17

Béisbol Juvenil 2026: Así terminó la tabla de posiciones de ronda regular

Así culminó la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de disputar la jornada 22 de la Copa Caja de Ahorros.

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, y culmina la primera fase de la ronda regular dejando a los ocho clasificados para la próxima ronda.

Herrera obtuvo el último cupo tras ganarle a Bocas del Toro.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste / 21 / 19 / 2
  2. Coclé / 21 / 18 / 3
  3. Chiriquí / 22 / 14 / 8
  4. Panamá Metro / 22 / 12 / 10
  5. Panamá Este / 22 / 11 / 11
  6. Los Santos / 22 / 11 / 11
  7. Chiriquí Occidente / 22 / 11 / 11
  8. Herrera / 22 / 10 / 12
  9. Bocas del Toro / 20 / 7 / 13
  10. Darién / 22 / 7 / 15
  11. Veraguas / 22 / 6 / 16
  12. Colón / 22 / 4 / 18

*Clasificados

