Kadir Barría es convocado por el Botafogo para el inicio del Brasileirao

Kadir Barría ha sido convocado con el primer equipo del Botafogo que hoy se estrena en el Brasileirao para enfrentar al Cruzeiro.

FOTO: KADIR BARRIA VIA INSTAGRAM

Kadir Barría ha sido convocado con el primer equipo del Botafogo que hoy se estrena en el Brasileirao para enfrentar al Cruzeiro.

El joven delantero panameño de 18 años vive un gran momento luego de estrenarse en la Selección de Panamá con gol ante Bolivia y debutar en el Estadio Rommel Fernández.

Este año inició la Copinha como titular, donde recibió tarjeta amarilla, pero con la llegada del DT argentino ha llamado al delantero a sumarse a las filas del primer equipo, que desde este 4 de enero asumió el cargo para iniciar la pretemporada.

Números de Kadir Barría la temporada pasada

La temporada pasada el panameño disputó seis partidos con el primer equipo donde sumó dos goles en 173 minutos disputados, la mayoría de ellos saliendo como titular.

