LPF: CD Plaza Amador anuncia fichaje de Freddy Góndola

El atacante de 30 años de edad Freddy Góndola ha sido anunciado como nuevo jugador del CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) para el presente Torneo Clausura 2026.

Góndola, atacante en su momento seleccionado nacional volverá al fútbol panameño, tras su paso por el extranjero, en donde fue figura y campeón.

El extremo habilidoso llega al actual campeón del fútbol de Panamá, procedente del CSD Xelajú MC de Guatemala.

Un gran paso en el extranjero para Freddy Góndola

En su andar fuera de Panamá, Góndola ha conseguido títulos importantes con sus oncenos, entre ellos en Venezuela con el Táchira, club en el que llegó a un alto nivel, hasta llevarlo a la selección de Panamá del DT Thomas Christiansen.

Copa de Kazajistán (2024): Campeón y autor del gol decisivo con FC Aktobe.

Campeón y autor del gol decisivo con FC Aktobe. Torneo de Copa Costa Rica (2023): Campeón con LD Alajuelense.

Campeón con LD Alajuelense. Liga Venezolana (2021): Campeón con Deportivo Táchira.

Con la selección nacional, Freddy Góndola vivió momentos destacados, anotando el segundo gol en una recordado remontada ante El Salvador en el Estadio Rommel Fernández en el 2021, en las eliminatorias camino a la Copa del Mundo Qatar 2022.