Champions League: Tabla de posiciones, con el Real Madrid fuera de los 8 y en playoffs

La fase liga de la UEFA Champions League finalizó luego de una emocionante y decisiva jornada, con 8 equipos en los Octavos de Final y otros en espera ahora de los playoffs.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
- Arsenal - 24
- Bayern Múnich - 21
- Liverpool - 18
- Tottenham - 17
- FC Barcelona - 16
- Chelsea - 16
- Sporting Lisboa 16
- Manchester City - 16
- Real Madrid - 15
- Inter de Milán - 15
- PSG - 14
- Newcastle- 14
- Juventus - 13
- Atlético de Madrid - 13
- Atalanta - 13
- Bayer Leverkusen - 12
- Borussia Dortmund - 11
- Olympiacos - 11
- Club Brujas - 10
- Galatasaray - 10
- Mónaco - 10
- Qarabag - 9
- Bodo Glimt - 9
- Benfica - 9
- Marsella - 9
- Pafos - 9
- Union Sanit Gilloise - 9
- PSV - 8
- Athletic Club - 8
- Napoli - 8
- Copenhague - 8
- Ajax - 6
- Frankfurt - 4
- Slavia Praga - 3
- Villarreal - 1
- Kairat - 1