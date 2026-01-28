CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  28 de enero de 2026 - 17:42

Champions League: Tabla de posiciones, con el Real Madrid fuera de los 8 y en playoffs

Conoce como terminó la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League, con el Real Madrid en la posición número 9.

La fase liga de la UEFA Champions League finalizó luego de una emocionante y decisiva jornada, con 8 equipos en los Octavos de Final y otros en espera ahora de los playoffs.

En un cierre decisivo el Real Madrid cayó ante Benfica y no pudo meterse entre los 8 mejores para asegurar su puesto en la próxima fase.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  • Arsenal - 24
  • Bayern Múnich - 21
  • Liverpool - 18
  • Tottenham - 17
  • FC Barcelona - 16
  • Chelsea - 16
  • Sporting Lisboa 16
  • Manchester City - 16
  • Real Madrid - 15
  • Inter de Milán - 15
  • PSG - 14
  • Newcastle- 14
  • Juventus - 13
  • Atlético de Madrid - 13
  • Atalanta - 13
  • Bayer Leverkusen - 12
  • Borussia Dortmund - 11
  • Olympiacos - 11
  • Club Brujas - 10
  • Galatasaray - 10
  • Mónaco - 10
  • Qarabag - 9
  • Bodo Glimt - 9
  • Benfica - 9
  • Marsella - 9
  • Pafos - 9
  • Union Sanit Gilloise - 9
  • PSV - 8
  • Athletic Club - 8
  • Napoli - 8
  • Copenhague - 8
  • Ajax - 6
  • Frankfurt - 4
  • Slavia Praga - 3
  • Villarreal - 1
  • Kairat - 1
