Béisbol Juvenil 2026: Calendario de la ronda de 8

Repasa el calendario al completo para la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Calendario de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026

Viernes 30 enero

  • Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Chiriquí en el Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Sábado 31 de enero

  • Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

Domingo 1 de febrero

  • Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

Lunes 2 de febrero

  • Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.

Martes 3 de febrero

  • Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

Miércoles 4 de febrero

  • Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

Jueves 5 de febrero

  • Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

Viernes 6 de febrero

  • Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Sábado 7 de febrero

  • Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

Domingo 8 de febrero

  • Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
