Béisbol Juvenil 2026: Calendario de la ronda de 8

Repasa el calendario al completo para la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
- Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Chiriquí en el Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Sábado 31 de enero
- Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Domingo 1 de febrero
- Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Lunes 2 de febrero
- Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
Martes 3 de febrero
- Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Miércoles 4 de febrero
- Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Jueves 5 de febrero
- Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Viernes 6 de febrero
- Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Sábado 7 de febrero
- Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Domingo 8 de febrero
- Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.