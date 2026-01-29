Juan Carlos Tapia fue seleccionado como miembro de la clase 2026 del Atlantic City Boxing Hall of Fame

El reconocido periodista deportivo panameño Juan Carlos Tapia ha sido seleccionado como miembro de la Clase 2026 del Atlantic City Boxing Hall of Fame, en la categoría Pioneer – International Media, convirtiéndose en uno de los muy pocos latinos en la historia en recibir este prestigioso reconocimiento internacional.

Con su inclusión en 2026, Juan Carlos Tapia se convierte en uno de los primeros latinos exaltados específicamente como periodista deportivo y figura internacional de los medios, un hecho sin precedentes para el periodismo deportivo latinoamericano.

Juan Carlos Tapia exaltado al Atlantic City Boxing Clase 2026

Con más de cinco décadas dedicadas al boxeo y a la televisión, Tapia ha sido una de las voces más influyentes del deporte en habla hispana, llevando las grandes veladas internacionales a millones de hogares y promoviendo el boxeo latino en escenarios mundiales.

“Este reconocimiento no es solo personal; pertenece a Panamá y a todo el periodismo deportivo latinoamericano”, expresó Tapia tras conocer la noticia de su selección.

La ceremonia oficial de exaltación se celebrará en Atlantic City, Estados Unidos, en septiembre de 2026, junto a otras figuras legendarias del boxeo mundial