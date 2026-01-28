Béisbol Juvenil 2026: Herrera se queda con el último boleto para ronda de 8

Oficialmente finaliza la ronda regular del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros y ya se completaron los 8 equipos clasificados para la serie de ocho: Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro, Los Santos, Panamá Este, Occidente y Herrera.

Panamá Oeste terminó con el primer lugar, pese a su segunda derrota en el torneo ante la novena de Coclé que se quedó de segundo puesto en la jornada regular.

Chiriquí quedó tercero luego de su partido ante Occidente y por la derrota de Panamá Metro ante Darién, los metrillos consiguen el cuarto lugar. Panamá Este queda de quinto y se medirá a Los Santos.

Chiriquí Occidente y Herrera completaron los dos últimos cupos, los herreranos ganaron du partido directo ante Bocas del Toro y no serán necesarios los otros compromisos porque no influyen en la tabla final de posiciones.

Partidos para la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste vs Herrera

Coclé vs Occidente

Panamá Metro vs Panamá Este

Chiriquí vs Los Santos