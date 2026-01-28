 Béisbol Juvenil 2026: Herrera se queda con el último boleto para ronda de 8

Oficialmente finaliza la ronda regular del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros y ya se completaron los 8 equipos clasificados para la serie de ocho: Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro, Los Santos, Panamá Este, Occidente y Herrera.
Chiriquí quedó tercero luego de su partido ante Occidente y por la derrota de Panamá Metro ante Darién, los metrillos consiguen el cuarto lugar. Panamá Este queda de quinto y se medirá a Los Santos.
Chiriquí Occidente y Herrera completaron los dos últimos cupos, los herreranos ganaron du partido directo ante Bocas del Toro y no serán necesarios los otros compromisos porque no influyen en la tabla final de posiciones.
Partidos para la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026
Panamá Oeste vs Herrera
Coclé vs Occidente
Panamá Metro vs Panamá Este
Chiriquí vs Los Santos