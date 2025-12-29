Béisbol Juvenil 2026: Brandy Mendoza, figura en el montículo busca llevar lejos a Los Santos

El lanzador derecho de Los Santos Brandy Mendoza estará de vuelta con la provincia para este nuevo reto en el diamante, el Béisbol Juvenil 2026 número 57 Copa Caja de Ahorros.

Mendoza, experimentado jugador que se vio sólido en la temporada 2025 buscará llevar lejos a los santeños, que llegan de la mano de el manager Concepción Rodríguez.

"Estoy para ayudar al equipo, hacer las cosas bien, intentar llevar al equipo lo más lejos que se pueda y trabajar en equipo", mencionó el pelotero santeño.

"Se esta llegando, me han dicho que esperan más de mí, ayudar a los muchachos, más que nada a los jóvenes que vienen subiendo, darle la experiencia y también librarlos de la presión", añadió.

"Gracias a Dios la temporada pasada se nos dieron las cosas, este año vamos por más y a intentar poner al equipo lo más lejos posible. La verdad hay buenos pitcher, también buenos de cuadro, es un equipo muy joven y muy fuerte y llegaremos lejos con el favor de Dios", destacó el abridor.

Mensaje a la afición previo al Béisbol Juvenil 2026

"A los fanáticos que nos apoyen siempre, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para dejar a la provincia en alto", finalizó.