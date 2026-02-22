BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  22 de febrero de 2026 - 07:15

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS revela el calendario oficial de la final

Repasa el calendario oficial de la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entregado por FEDEBEIS.

FOTO / FEDEBEIS

Los Vaqueros de Panamá Oeste reciben este martes a Chiriquí desde las 8:00 p.m. en el inicio de la Serie Final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, en honor a los destacados ex jugadores Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, anunció FEDEBEIS el calendario.

Oeste venció a Metro 4 juegos a 1 y Chiriquí dominó a Coclé 4 juegos a 2, para dejar listo el escenario de cara a la final que se jugará al mejor de siete partidos.

El miércoles Oeste recibe nuevamente a Chiriquí en el Mariano Rivera desde las 8:00 p.m., el jueves 26 sería día de viaje y el viernes 27 y sábado 28 se jugaría en el estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, desde las 7:00 p.m.

De darse los juegos 5, 6 y 7, serían en el estadio nacional Rod Carew, los días 2, 3 y 4 de marzo, contemplando el día domingo 1 de marzo, como día de viaje o descanso

Calendario de la final del Béisbol Juvenil 2026

