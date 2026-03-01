Béisbol Juvenil 2026: Joshua Martínez, el AS de la rotación del cuarto título de Oeste

Béisbol Juvenil 2026: Joshua Martínez, el AS de la rotación del cuarto título

El lanzador zurdo Joshua Martínez lideró la rotación abridora de Panamá Oeste en el título logrado en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

"Fue un sacrificio grande y gracias a Dios somos campeones", dijo el zurdo tras barrer a Chiriquí y conquistar la cuarta corona de los Vaqueros.

Martínez ya había sido campeón del Béisbol Juvenil como refuerzo de Coclé la campaña pasada, pero admitió que deseaba mucho sentir eso con su provincia.

"La verdad que esperaba este campeonato con mi provincia, es algo muy bonito y gracias a todos los que nos apoyaron", señaló.

La brillante carrera de Joshua Martínez en el Béisbol Juvenil

Desde el 31 de enero de 2024, el lanzador de Panamá Oeste, Joshua Martínez no pierde un partido en la categoría. Desde ese día ha hilvanado una cadena de 13 triunfos consecutivos.

Terminó la campaña 2026 con marca de 7-0, incluyendo la victoria en el segundo partido de la Gran Final contra Chiriquí 18x1 dónde ponchó a 10, aceptó solo 5 hits y una base por bola.

En total de por vida Martínez tiene foja de 14 triunfos y una sola derrota con 170 ponches.