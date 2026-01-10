Béisbol Juvenil 2026: Los Vaqueros de Panamá Oeste continúan invictos, Herrera dejó en el terreno a Metro

La novena de Panamá Oeste continúa líder en solitario e invictos luego de ganarle 11-1 a Los Santos en la jornada 7 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, desde el estadio Mariano Rivera.

Oeste sigue con puntaje perfecto 7-0, mientras que el equipo santeño suma su quinta derrota 2-5. Alberto Gómez se llevó la victoria y Xavier Waldron destacado de 5-4, 3CE, 1CA.

Jean Rodríguez empujó la primera carrera del juego en el primer episodio, Juan Caballero anotó. En el tercer episodio vinieron más carreras para los "vaqueros", Luis Aranda continúo la fiesta para anotar en un doble de Luis Atencio.

Jean Rodríguez anotó de caballito la tercera, con un fly, Luis Atencio se fue el home de pisa y corre. Waldron conectó imparable y empujó dos carreras la de Osvaldo Cuevas y Mario Villalobos. La séptima fue anotada por Juan Caballero con hit de Mildner Nieto.

Los Santos anotó la única carrera en la alta del sexto episodio con un roletazo de Justin Gil para empujar a Miguel Jaén. Pero Oeste seguía inspirado en su ataque y en la baja del episodio Jean Rodríguez anotó por un imparable de Luis Atencio.

Waldron y Dereck Guerra anotaron dos más para la ventaja 10-1 ante Los Santos en la baja del séptimo.

Otros resultados en el Béisbol Juvenil 2026

Chiriquí Occidente le ganó 1-0 a Colón en el estadio Justino "Gato Brujo" Salinas en La Chorrera para continuar cerca de los vaqueros con marca 5-2.

Manuel Víquez con un imparable empujó la carrera de James Salcedo en la parte alta de la primera entrada y eso fue suficiente para tener dominados a los colonenses.

Víquez además se apuntó el salvamento.

El lanzador ganador fue Jhosmar Pinto y la derrota fue para Charis Carranza.

La Berraquera deja a Metro en el terreno

Un duelo emocionante que se fue a episodios extras dejó como resultado la segunda victoria de Herrera en el torneo, luego de ganarle 5-4 a Panamá Metro en el estadio Claudio Nieto en Monagrillo.

Las 4 carreras de los herreranos llegaron en la baja del quinto, las tres primeras tras un error de Anderson Cousins en un mal lanzamiento a primera, anotaron Jiménez y Arosemena. La cuarta fue otro error, en el lanzamiento del receptor a tercera base, Padilla aumento la ventaja,

Panamá Metro despertó en la alta del octavo cuando Joel Escobar conectó un imparable al jardín izquierdo, luego un triple de Anderson Cousins empujaba a Caleb y a Vergara para ponerse a una rayita. El juego se empató con la carrera de Cousins en el hit de Carlos Sánchez.

En la baja del décimo episodio Manuel Echeverría anotó e un imparable de Jorge Pinilla, su tercero de la noche para convertirse en el héroe y dejar en el terreno a Metro.

La Leña Roja apaleó a los Indios

La Leñita Roja de Coclé demostró una vez más porque es el Bicampeón del torneo y venció 10-2 a Veraguas en el estadio Omar Torrijos.

Gran trabajo en la salida del abridor Ayron García que lanzó 7-0 episodios, permitió 1 carrera y ponchó a 7 para quedar con marca 5-2.

En la ofensiva coclesana no decepcionaron Ricardo Acosta y Aníbal Sánchez con 2H, 2CE y 2CA cada uno.

Los Potros ganan en episodios extras

Panamá Este le ganó en el décimo episodio a Chiriquí 5-4 en el estadio José de la Luz Thompson, para quedar con marca 5-2 y dejar a los chiricanos con 4-2 por su partido pendiente.

Gabriel Carrera se apuntó en la victoria.

Las arpías golpean a los tortugueros

Darién se llevó la victoria 12-2 a Bocas del Toro en Metetí con un impecable trabajo de Aaron Otero en la lomita, lanzó 6.2 episodios, permitió 6 imparables, 2 carreras y ponchó a 12.

Luis Rodríguez se fue de 5-3 con 3 anotadas y 3 empujadas, Abuel Montenegro de 3-1, con 2 anotadas y 1 empujada.