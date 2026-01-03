Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el duelo entre Panamá Metro y Panamá Oeste

Las novenas de Panamá Metro y Panamá Oeste se enfrentan esta noche en el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Mientras que los Vaqueros con Dimas Ponce al mando, buscarán regresar a lo más alto de la pelota juvenil, algo que no logran desde el 2023 cuando ganaron su tercer título.
El izquierdo Joshua Martínez abrirá por Oeste y Fabián Carrera lo hará por los "metrillos".
El choque a disputarse en el Estadio Mariano Rivera en La Chorrera, iniciará a las 7:30 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC
Alineación de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026
- Juan Caballero RF
- Xavier Waldron LF
- Jean Rodríguez SS
- Michael Worthington 3B
- Luis Aranda R
- Mildner Nieto 2B
- Luis Atencio DH
- Osvaldo Cuevas 1B
- Danel Long CF
Lanzador abridor: Joshua Martínez
Alineación de Panamá Metro
- Luis rivera CF
- Caleb Rivera 1B
- Renso Tenaz SS
- Pablo Arosemena R
- Anderson Cousins DH
- Carlos Sánchez RF
- Edgardo Recuero LF
- David Murillo 3B
- Diego Arancibia 2B
Lanzador abridor: Fabián Carrera