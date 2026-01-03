Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el duelo entre Panamá Metro y Panamá Oeste

Las novenas de Panamá Metro y Panamá Oeste se enfrentan esta noche en el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los metropolitanos dirigidos por José Murillo III quieren ser protagonistas en esta edición del certamen, tras ganar por última vez en el 2016 y ser el equipo más ganador con 21 coronas.

Mientras que los Vaqueros con Dimas Ponce al mando, buscarán regresar a lo más alto de la pelota juvenil, algo que no logran desde el 2023 cuando ganaron su tercer título.

El izquierdo Joshua Martínez abrirá por Oeste y Fabián Carrera lo hará por los "metrillos".

El choque a disputarse en el Estadio Mariano Rivera en La Chorrera, iniciará a las 7:30 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC

Alineación de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026

Juan Caballero RF Xavier Waldron LF Jean Rodríguez SS Michael Worthington 3B Luis Aranda R Mildner Nieto 2B Luis Atencio DH Osvaldo Cuevas 1B Danel Long CF

Lanzador abridor: Joshua Martínez

Alineación de Panamá Metro

Luis rivera CF Caleb Rivera 1B Renso Tenaz SS Pablo Arosemena R Anderson Cousins DH Carlos Sánchez RF Edgardo Recuero LF David Murillo 3B Diego Arancibia 2B

Lanzador abridor: Fabián Carrera