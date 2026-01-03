BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  3 de enero de 2026 - 18:43

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el duelo entre Panamá Metro y Panamá Oeste

Repasa las alineaciones de las novenas de Panamá Metro y Panamá Oeste en el primer juego del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Metro y Panamá Oeste se enfrentan esta noche en el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los metropolitanos dirigidos por José Murillo III quieren ser protagonistas en esta edición del certamen, tras ganar por última vez en el 2016 y ser el equipo más ganador con 21 coronas.

Mientras que los Vaqueros con Dimas Ponce al mando, buscarán regresar a lo más alto de la pelota juvenil, algo que no logran desde el 2023 cuando ganaron su tercer título.

El izquierdo Joshua Martínez abrirá por Oeste y Fabián Carrera lo hará por los "metrillos".

El choque a disputarse en el Estadio Mariano Rivera en La Chorrera, iniciará a las 7:30 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC

Alineación de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026

  1. Juan Caballero RF
  2. Xavier Waldron LF
  3. Jean Rodríguez SS
  4. Michael Worthington 3B
  5. Luis Aranda R
  6. Mildner Nieto 2B
  7. Luis Atencio DH
  8. Osvaldo Cuevas 1B
  9. Danel Long CF

Lanzador abridor: Joshua Martínez

Alineación de Panamá Metro

  1. Luis rivera CF
  2. Caleb Rivera 1B
  3. Renso Tenaz SS
  4. Pablo Arosemena R
  5. Anderson Cousins DH
  6. Carlos Sánchez RF
  7. Edgardo Recuero LF
  8. David Murillo 3B
  9. Diego Arancibia 2B

Lanzador abridor: Fabián Carrera

