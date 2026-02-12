BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  12 de febrero de 2026 - 12:46

Béisbol Juvenil 2026: Luis Aranda fue elegido como el MVP

El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue elegido este mediodía como el Jugador Más Valioso (MVP) del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue elegido este mediodía como el Jugador Más Valioso (MVP) del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

Aranda recibió elegido 63.62 % del total del voto ponderado, donde la prensa, la afición y la Junta Directiva de Fedebeis emiten su voto.

Segundo fue Ricardo Acosta de Coclé con el 9.87%.

Luis Aranda cargó con la ofensiva de los Vaqueros durante la Ronda Regular 2026:

* Promedio de bateo: .455

* Hits: 35

* Carreras producidas: 22

* Carreras anotadas: 24

Su desempeño detrás del plato y su contundencia con el madero lo consolidan como la máxima figura del torneo, liderando a Panamá Oeste hacia la siguiente fase con números de élite.

