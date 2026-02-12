Béisbol Juvenil 2026: Luis Aranda fue elegido como el MVP FOTO: FEDEBEIS

El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue elegido este mediodía como el Jugador Más Valioso (MVP) del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

Aranda recibió elegido 63.62 % del total del voto ponderado, donde la prensa, la afición y la Junta Directiva de Fedebeis emiten su voto.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse