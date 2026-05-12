Mundial 2026: Conoce a la Selección de Brasil

La Selección de Brasil llega al Mundial 2026 con la presión habitual de ser una de las máximas favoritas al título, aunque atravesó un ciclo clasificatorio irregular en las Eliminatorias Sudamericanas.

La “Canarinha” aseguró su boleto a la Copa del Mundo el 10 de junio de 2025 tras vencer 1-0 a Paraguay, resultado que le permitió confirmar matemáticamente su presencia en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Al final terminó quinto con 28 puntos, luego de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

En cuanto a los amistosos más recientes, Brasil dejó actuaciones de alto nivel ofensivo, aunque también mostró algunas dudas defensivas. En octubre de 2025 goleó 5-0 a Corea del Sur y luego cayó 3-2 frente a Japón en la gira asiática. Posteriormente derrotó 2-0 a Senegal y empató 1-1 con Túnez en noviembre. Ya en marzo de 2026, perdió 2-1 ante Francia, pero reaccionó con una victoria 3-1 sobre Croacia. Entre los próximos encuentros están Egipto y Panamá.

Historia de la Selección de Brasil en Mundiales

Hablar de Brasil en los Mundiales es hablar de la historia grande del fútbol. La selección brasileña es la única que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo y además es la máxima ganadora del torneo con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Además de sus cinco campeonatos, Brasil fue subcampeón en 1950 y 1998, y alcanzó las semifinales en múltiples ocasiones. Su último gran recuerdo mundialista fue el título de 2002, mientras que en las ediciones recientes quedó eliminado en cuartos de final en 2018 y 2022.