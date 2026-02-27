BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  27 de febrero de 2026 - 06:40

Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy viernes 27 de febrero

Repasa a continuación el partido a disputarse este viernes 27 de febrero en la serie final del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Este viernes 27 de febrero continúan las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, esta vez desde territorio chiricano con la reanudación de la Serie final del torneo dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los dirigidos por Dimas Ponce buscarán ganar el tercer choque y ponerse a uno del título, mientras que los chiricanos bajo el mando de Ángel Chávez quieren conseguir su primer triunfo de esta serie final.

Partido para hoy viernes 27 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste vs Chiriquí - Estadio Kenny Serracín (7:00 pm)

