Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy viernes 27 de febrero FOTO: FEDEBEIS

Este viernes 27 de febrero continúan las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, esta vez desde territorio chiricano con la reanudación de la Serie final del torneo dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los Vaqueros de Panamá Oeste tienen ventaja de 2-0 en la llave sobre Chiriquí, tras ganar sus primeros dos partidos en el Estadio Mariano Rivera, el segundo con un contundente marcador de 18-1.

